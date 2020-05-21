В Саранске 23 мая запретят продажу алкоголя

На территории Саранска 23 мая будет действовать запрет на продажу алкоголя.

По причине проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, в образовательных организациях города в период с 10:00 до 22:00 будет запрещена продажа алкогольной продукции.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске по причине ремонта автодороги был продлен запрет на движение транспортных средств по улице Евсевьева. Данное ограничение будет действовать до 21:00 21 мая. Исключение составляют спецмашины.

Источник: adm-saransk.ru