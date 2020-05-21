В Саранске пойдет под суд бывшая работница банка, обвиняемая в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении бывшей сотрудницы банка, которая обвиняется в совершении мошенничества.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ноябре 2018 года 39-летняя жительница Саранска, занимая должность старшего менеджера–операциониста в одном из банков города, создала и распечатала кассовый ордер на выдачу денежных средств в сумме 450 тыс. рублей со счета одного из клиентов финансового учреждения. В качестве получателя женщина указала себя. Клиент банка не подозревал о данных махинациях. Чтобы коллеги ничего не заподозрили, женщина заявила, что она является родственницей владельца счета, а последний попросил её снять деньги. Данная информация никоим образом не соответствовала действительности.

О совершенном преступлении стало известно спустя год, когда пострадавший решил закрыть вклад и снять деньги.

Было установлено, что ранее 39-летняя горожанка уже была судима за совершение двух подобных деяний.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф