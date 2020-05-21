Житель Ромодановского района подозревается в краже орденов и медали

В Ромодановском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в краже орденов и медали.

В апреле у 46-летнего жителя указанного района гостил его 40-летний знакомый. Мужчины распивали спиртные напитки. Во время попойки владелец жилья показал гостю два ордена и медаль своего дедушки-фронтовика, который умер около 40 лет назад. Вскоре после этого хозяин дома вышел в другую комнату. Воспользовавшись данным обстоятельством, гость похитил награды. Затем подозреваемый поспешил скрыться.

Украденные награды 40-летний мужчина намеревался продать, но потерял их, будучи пьяным. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф