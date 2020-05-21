Житель Чамзинского района, обвиняемый в убийстве знакомого, пойдет под суд

В Чамзинском районе суд вынесет приговор в отношении 68-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

Вечером 11 ноября прошлого года 68-летний гражданин распивал алкогольные напитки в компании своего знакомого. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 68-летний участник конфликта ударил оппонента ножом. После этого супруги собутыльников, которые присутствовали на месте инцидента, отправились к соседям, чтобы вызвать медиков. Испугавшись уголовной ответственности, 68-летний гражданин ударил себя ножом.

Мужчины были госпитализированы. Спустя несколько дней пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 68-летнего обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что житель Ромодановского района подозревается в краже орденов и медали.

Источник: 13.мвд.рф