В Лямбире в результате пожара пострадала 7-летняя девочка

В Лямбире произошел пожар, в результате которого пострадал ребенок.
Происшествие произошло днём 20 мая. В одной из квартир жилого дома №49А, расположенного по адресу – улица Ленина, вспыхнул огонь. Горел матрас на площади 1 кв. м. Соседи, заметившие пламя, вызвали пожарных. В квартире находились две девочки 7- и 8-летнего возраста, которые приходятся друг другу сестрами. К моменту приезда пожарных соседи, вскрывшие дверь квартиры, потушили огонь.
Пострадала 7-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован. Медики диагностировали у девочки ожоги груди, живота и дыхательных путей третьей степени. Сестра пострадавшей не получила никаких повреждений.
Известно, что родители детей в момент пожара были на работе.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать детская шалость.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm