Интернет-мошенники ограбили 34-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 34-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников.
Недавно в одной из социальных сетей 34-летняя жительница Саранска получила сообщение со страницы своего знакомого с просьбой одолжить 14,5 тыс. рублей. Женщина перечислила деньги с помощью приложения. Затем гражданка позвонила знакомому, чтобы узнать, получил ли он денежные средства. От последнего горожанка узнала, что его аккаунт был взломан, а переписку с ней вели мошенники.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф