Интернет-мошенники ограбили 34-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 34-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников.

Недавно в одной из социальных сетей 34-летняя жительница Саранска получила сообщение со страницы своего знакомого с просьбой одолжить 14,5 тыс. рублей. Женщина перечислила деньги с помощью приложения. Затем гражданка позвонила знакомому, чтобы узнать, получил ли он денежные средства. От последнего горожанка узнала, что его аккаунт был взломан, а переписку с ней вели мошенники.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф