Житель Саранска, избивший знакомого молотком, пойдет под суд

В Саранске пойдет под суд 30-летний мужчина, который избил молотком своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 4 марта нынешнего года 30-летний гражданин распивал алкогольные напитки в компании нескольких своих знакомых. В ходе попойки между данным мужчиной и одним из участников застолья вспыхнула ссора. Этот конфликт стал продолжением перепалки, произошедшей накануне. В процессе выяснения отношений 30-летний мужчина взял в руки молоток и несколько раз ударил оппонента по голове, а затем покинул место происшествия.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также многочисленные рвано-ушибленные раны левой височной области.

Материалы уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф