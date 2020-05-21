В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже нескольких банок кофе из магазина

В Саранске разыскивается гражданин, который подозревается в краже четырех банок кофе из магазина.

Днём 24 апреля неизвестный гражданин, находясь в магазине, расположенном на территории посёлка ТЭЦ-2, похитил четыре банки кофе. Мужчина был одет в спортивную куртку черного цвета, темные спортивные штаны и темные кроссовки.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-54, 29-77-88, 8-999-778-0946 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф