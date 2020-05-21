Неизвестные мошенники оформили кредиты на 30-летнего жителя Мордовии

В Рузаевском районе неизвестные мошенники оформили кредиты на 30-летнего мужчину.

Некоторое время назад 30-летний житель села Пайгарма, работающий охранником на одном из предприятий, начал получать уведомления о просрочке платежей по выданным кредитам, хотя он за получением денег никуда не обращался.

Стражами порядка были установлено, что в период с августа по сентябрь минувшего года некие мошенники оформили на имя указанного мужчины несколько кредитов. Общая сумма долговых обязательств составила более 94 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф