В Лямбирском районе горели баня и надворная постройка

В Лямбирском районе произошло возгорание бани и надворной постройки.

Вечером 20 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Атемар. На улице Клоков Порядок загорелись баня и надворная постройка. Огонь повредил строения на общей площади 72 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани и надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru