В Саранске приводят в порядок фонтаны

В Саранске фонтаны начали приводить в порядок.

На площади 1000-летия началось очищение чаши «Звезды Мордовии», являющейся самым большим фонтаном Саранска.

В уборке задействованы 11 сотрудников одной из клининговых компаний города. Вооружившись ведрами, скребками и щетками, бригада рабочих наводит порядок. В течение семи календарных дней уборка завершится.

Фонтан у театра оперы и балета к сдаче уже почти готов. Менеджер клининговой компании Татьяна Смольянова заявила, что основные работы на этом объекте завершены.

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Источник: info-rm.com