В Саранске пенсионерка пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 80-летняя пенсионерка упала в салоне автобуса.

Указанное происшествие произошло утром 20 мая на территории Пролетарского района города. Возле дома №8Б, расположенного по адресу – улица Коваленко, 59-летний водитель автобуса марки МАЗ, начиная движение из остановочного кармана, допустил падение 80-летней пассажирки.

Медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте инцидента. Пенсионерке был назначен курс лечения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф