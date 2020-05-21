В Саранске в результате ДТП пострадала 71-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 71-летняя пенсионерка.

Происшествие произошло днём 20 мая на улице Пушкина. По предварительной информации, 78-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле-Ланос», совершая левый поворот, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство поочередно наехало на два бордюрных камня, а затем выехало на парковочную площадку, где врезалось в грузовик марки ГАЗ.

Пострадала 71-летняя пассажирка легковушки. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф