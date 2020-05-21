В Саранске автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске 47-летний мужчина попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло днём 20 мая на улице Т. Бибиной. По предварительным данным, 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», поворачивая налево, совершил наезд на 47-летнего горожанина, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц города, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф