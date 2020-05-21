В Мордовии пьяная женщина, находясь за рулем легковушки, сбила двух человек

В Краснослободском районе легковой автомобиль сбил двух человек.

ДТП произошло вечером 20 мая на территории села Старое Синдрово. На улице Ленина 46-летняя гражданка, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на 48-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, которые шли по краю проезжей части.

Мужчина был госпитализирован. Пострадавшая женщина после оказания необходимой медицинской помощи была отпущена домой.

Выяснилось, что у гражданки, управлявшей легковушкой, нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф