В Саранске 24-летний автомобилист сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе.

Вечером 20 мая 24-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле-Ланос», двигаясь по улице Победы на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

В отношении 24-летнего автомобилиста были составлены административные протоколы.

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Источник: гибдд.рф