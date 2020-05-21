В Саранске водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске 50-летний мужчина попал под колёса иномарки.

ДТП произошло вечером 20 мая на территории Пролетарского района города. На улице Лодыгина 61-летний водитель автомобиля марки «Ниссан-Кашкай», проехав на красный свет светофора, сбил 50-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя иномарки были составлены административные протоколы.

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Источник: гибдд.рф