В Мордовии 22 мая ожидаются заморозки

На территории Мордовии 22 мая ожидаются заморозки.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 22 мая ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Гражданам рекомендовано организовать дымление плодовых деревьев (образование завесы из дыма) и укрытие деревьев защитным материалом (брезент, агроткань и т. д.), а для больших коммерческих насаждений следует обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru