Житель Чамзинского района подозревается в угоне автомобиля

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.

Недавно в полицию с заявлением об угоне обратилась 55-летняя жительница посёлка Комсомольский. Женщина сообщила о том, что она, приехав вечером домой с работы, припарковала возле многоэтажного жилого дома, в котором проживает, свой автомобиль марки ВАЗ-2107. Спустя сутки гражданка обнаружила, что принадлежащее ей транспортное средство исчезло.

В кратчайшие сроки стражи порядка обнаружили угнанную машину возле частного дома, расположенного на расстоянии 1,5 км от места жительства женщины. По подозрению в угоне транспортного средства был задержан 25-летний молодой человек. Парень заявил, что хотел покататься на машине, а затем вернуть её обратно. Также выяснилось, что молодой человек завел мотор, соединив провода в рулевой колонке. Парень ещё собирался навестить знакомых, проживающих в соседнем населенном пункте, но это ему не удалось из-за того, что машина не завелась.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф