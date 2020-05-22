В Мордовии увеличат срок бесплатного проката детских удерживающих устройств

В Мордовии будет увеличен срок бесплатного проката детских удерживающих устройств.

Специалисты автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и защиты детства» сообщают, что автолюльку или детское кресло можно будет взять в бесплатную аренду сроком на 1 месяц.

После завершения режима самоизоляции сервис бесплатного проката «Социальное детское кресло» в рамках проекта «Дети. Дорога. Жизнь» возобновит свою работу, специалисты АНО «Центр поддержки и защиты детства» будут ждать родителей в офисе за детскими удерживающими устройствами.

Все интересующие вопросы по работе сервиса можно узнать по следующему телефонному номеру: 89061609829.

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Источник: 13.мвд.рф