В Большеберезниковском районе горел жилой дом

В Большеберезниковском районе произошло возгорание жилого дома.

Ранним утром 22 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Гарт. На улице Советской загорелся жилой дом №52. Огонь повредил постройку на площади 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru