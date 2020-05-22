Житель Рузаевского района, до смерти избивший знакомого, пойдет под суд

В Рузаевском районе суд вынесет приговор в отношении 33-летнего местного жителя, который до смерти избил кувалдой 25-летнего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 14 марта текущего года 33-летний житель посёлка Красное Сельцо гостил у своего 25-летнего знакомого. Мужчины проводили время, употребляя спиртные напитки. В ходе попойки собутыльники поссорились. После завершения словесной перепалки гость ушел, но спустя некоторое время вернулся обратно, прихватив с собой кувалду, которой в итоге избил знакомого. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Обвиняемый поспешил покинуть жилье знакомого. Кувалду мужчина выбросил. Спустя несколько часов гражданин понял, что он должен понести заслуженное наказание за содеянное, вследствие чего пришел в ближайшее отделение полиции и рассказал о случившемся.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф