Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в разбойном нападении на работника пункта приема металла

В Саранске под суд пойдет 32-летний местный житель, который обвиняется в разбойном нападении на работника пункта приема металла.

В начале марта нынешнего года 32-летний житель Саранска пришел в пункт приема металла с пакетом, в котором находился чермет. После взвешивания металла горожанин решил, что приемщик умышленно занизил показатель веса. В итоге произошла ссора. В определенный момент обвиняемый зашел внутрь помещения пункта приема, где ударил работника молотком по голове. После этого горожанин забрал из кассы 17 тыс. рублей и скрылся.

Владелец расположенного поблизости гаража, обнаруживший приемщика в тяжелом состоянии, вызвал полицейских и медиков.

В кратчайшие сроки 32-летний горожанин был задержан. Мужчина не стал отрицать свою вину. Большую часть украденных денег горожанин потратил на покупку еды и спиртного.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что житель Рузаевского района, до смерти избивший знакомого, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф