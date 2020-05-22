В Ковылкинском районе горел автомобиль

В Ковылкинском районе произошло возгорание автомобиля.

Указанное происшествие произошло в ночь на 22 мая на территории села Курнино. Возле дома №53, расположенного по адресу – улица Средняя, загорелся автомобиль. Огонь серьезно повредил транспортное средство.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru