В Ковылкинском районе горел автомобиль

В Ковылкинском районе произошло возгорание автомобиля.
Указанное происшествие произошло в ночь на 22 мая на территории села Курнино. Возле дома №53, расположенного по адресу – улица Средняя, загорелся автомобиль. Огонь серьезно повредил транспортное средство.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru