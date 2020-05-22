В Мордовии прокуратура добивается устранения нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

Прокуратура Кочкуровского района зафиксировала нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Представителями ведомства было установлено, что в декабре прошлого года в клиентскую службу УПФР (Управление Пенсионного фонда России) в Рузаевском районе поступило обращение гражданина о повышении размера фиксированной пенсии по старости. Ответ заявителю был направлен с нарушением 30-дневного срока, предусмотренного законодательством.

Аналогичное нарушение было допущено при рассмотрении обращения, поступившего в ноябре минувшего года.

Руководитель клиентской службы был оштрафован на 5 тыс. рублей. Ещё одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru