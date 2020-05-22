В Саранске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Саранске благодаря вмешательству прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры Ленинского района Саранска было установлено, что 26 работников ООО «Торговый дом «Ситиойл» не получили зарплату за декабрь прошлого года, а также за январь и февраль нынешнего года. В итоге образовалась задолженность по заработной плате в размере более 1,4 млн рублей.

В отношении директора ООО «Торговый дом «Ситиойл» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Задолженность по заработной плате после вмешательства прокуратуры была погашена в полном объеме. Кроме того, работники получили компенсацию.

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Источник: prokrm.ru