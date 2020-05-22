Прокуратура Ельниковского района потребовала заблокировать сайты по продаже редких животных

Сотрудники прокуратуры Ельниковского района выявили сайты, на которых продавались редкие животные и запрещенные устройства для рыбалки.
Недавно представители прокуратуры указанного района обнаружили несколько сайтов, на которых осуществлялась продажа животных, занесенных в Красную книгу России, а также запрещенных электронных устройств для рыбной ловли.
В Краснослободский районный суд были направлены исковые заявления о блокировке указанных сайтов.
По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru