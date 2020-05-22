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Прокуратура Ельниковского района потребовала заблокировать сайты по продаже редких животных

Прокуратура Ельниковского района потребовала заблокировать сайты по продаже редких животных

Сотрудники прокуратуры Ельниковского района выявили сайты, на которых продавались редкие животные и запрещенные устройства для рыбалки.

Недавно представители прокуратуры указанного района обнаружили несколько сайтов, на которых осуществлялась продажа животных, занесенных в Красную книгу России, а также запрещенных электронных устройств для рыбной ловли.

В Краснослободский районный суд были направлены исковые заявления о блокировке указанных сайтов.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru