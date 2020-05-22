В Дубенском районе пожар уничтожил заброшенный дом и надворную постройку

В Дубенском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенный дом и надворную постройку.
Происшествие произошло утром 21 мая на территории села Чеберчино. На улице Набережной загорелись надворная постройка и заброшенный дом. Огонь уничтожил строения на общей площади 154 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания надворной постройки и заброшенного дома в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru