Детские сады Мордовии продолжают работать в режиме дежурных групп

В Мордовии детские сады перейдут на обычный режим работ только тогда, когда установится благоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе.

Министр образования Мордовии Галина Явкина заявила, что в настоящее время дошкольные учреждения республики работают в режиме дежурных групп. Данные группы посещают 1100 детей.

Для детей тех родителей, которые выходят на работу, будут открыты дополнительные дежурные группы.

По информации «Известий Мордовии».

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