Жительница Мордовии, жестоко избившая своего знакомого, отправится в тюрьму

В Торбеевском районе вступил в законную силу приговор суда в отношении местной жительницы, которая жестоко избила своего знакомого.

Преступление было совершено в начале сентября прошлого года в Торбеево. В вечернее время суток преступница, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находилась в доме, расположенном по адресу – улица Павлова. Женщина поссорилась со своим знакомым. В процессе выяснения отношений гражданка нанесла оппоненту несколько ударов топором, молотком, табуретом и разделочной доской. Пострадавший получил телесные повреждения крайней степени тяжести.

Торбеевский районный суд избрал в отношении женщины меру наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанное постановление. Судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru