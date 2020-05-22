В Мордовии бывшего руководителя муниципального предприятия осудили за мошенничество и служебный подлог

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя муниципального предприятия, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге.

Стражами порядка было установлено, что бывший директор муниципального унитарного предприятия «Старошайговское ЖКХ» в период с июня 2017 года по сентябрь 2018 года посредством составления фиктивных договоров о производстве работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства похитил более 220 тыс. рублей.

Решением суда в отношении бывшего руководителя муниципального предприятия была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Исковые требования прокурора о возмещении причиненного ущерба были удовлетворены.

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Источник: prokrm.ru