Несколько десятков жителей Мордовии пострадали от укусов клещей

В Мордовии от укусов клещей пострадали 92 человека, среди которых 65 детей.

Чаще всего за медицинской помощью обращались жители Саранска. Местные медики оказали помощь 30 горожанам, в том числе 26 детям. Ещё 11 детей клещи покусали в Лямбирском районе, 9 - в Рузаевском, 4 - в Старошайговском.

Единичные случаи были зафиксированы практически во всех остальных районах Мордовии.

С целью избегания возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом в республике проводятся акарицидные обработки открытых территорий. Уже обработано 126,6 га площади.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru