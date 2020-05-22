Владимир Волков провел встречу с президентом группы компаний «Талина»

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей РМ», президентом группы компаний «Талина» Виктором Бирюковым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся работы предприятий региона в условиях распространения коронавируса.

Предприятия группы компаний «Талина» ни на день не останавливали свою работу, были приняты все возможные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Были перестроены технологические и организационные цепочки на производстве, чтобы люди по минимуму контактировали друг с другом.

В ГК «Талина» было организовано тестирование персонала на наличие коронавирусной инфекции. Лабораторная диагностика проводится за счет работодателя. Было закуплено более 2000 тестов на сумму 3 млн рублей. Сотрудники предприятий агрохолдинга и их семьи полностью обеспечены защитными средствами.

Владимир Волков отметил, что послаблять ограничительные меры на предприятиях пока что рано.

Также были рассмотрены вопросы текущей деятельности ГК «Талина». Виктор Бирюков сообщил, что объемы производства, зафиксированные по результатам четырех первых месяцев нынешнего года, остались на том же уровне, который имел место годом ранее. Также президент группы компаний заявил о намерении наладить реализацию новых проектов, предусматривающую создание дополнительных рабочих мест. Кроме того, Виктор Бирюков отметил, что снижение объемов производства не планируется даже с учетом сокращения спроса.

По информации «Известий Мордовии».

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