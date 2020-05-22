В течение шести ближайших лет в Мордовии планируют увеличить объемы жилищного строительства.

Региональный проект «Жилье» предусматривает полуторакратное увеличение объемов жилищного строительства в республике в течение ближайших шести лет.

На текущий год запланировано строительство автодороги по улицам К. Белоуса и А. Осипова в посёлке Комсомольский Чамзинского района, а также автомобильной дороги УПТ-1 в 5-м микрорайоне и УПТ-5 в 4-м микрорайоне на участке между улицей Волгоградская и автодорогой на село Кочкурово (в районе р. Тавла) в Саранске, где ведется комплексная застройка многоквартирными жилыми домами, прокладываются инженерные сети и сети водоотведения.

По информации «Известий Мордовии».

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