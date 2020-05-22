В Дубенском районе в результате ДТП пострадал 36-летний мужчина

В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 36-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 21 мая на 94-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 34-летний водитель внедорожника марки «Шевроле-Нива» с прицепом, превысил скорость. По указанной причине прицеп отсоединился, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком марки ГАЗ, после этого его отбросило на двигавшиеся сзади транспортные средства марок «Шевроле» и «Вольво».

Медицинская помощь понадобилась 36-летнему водителю ГАЗа.

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Источник: гибдд.рф