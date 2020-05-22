В Чамзинском районе опрокинулся автомобиль

В Чамзинском районе произошло опрокидывание автомобиля.

ДТП произошло днём 21 мая на 1-м километре дороги, пролегающей между Комсомольским и трассой, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Ларгус», пытаясь избежать столкновения с другой машиной, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.

Автомобилист осматривался медиками на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф