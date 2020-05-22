В Рузаевке в ДТП пострадал 57-летний мужчина

В Рузаевке произошло ДТП, по причине которого пострадал 57-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 21 мая на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского. По предварительной информации, 57-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Datsun, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф