В Саранске пожар уничтожил несколько заброшенных построек

В Саранске произошел пожар, который уничтожил несколько заброшенных построек.

Днём 22 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории дачного общества «40 лет Советской Армии», расположенного в Ленинском районе города. Загорелись несколько заброшенных построек. Огонь уничтожил строения на площади 72 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенных построек в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru