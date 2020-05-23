Полицейские изъяли наркотики у безработного жителя Ковылкино

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного мужчины.

В вечернее время возле дома, расположенного по адресу – улица Болотникова, стражи порядка задержали 46-летнего жителя Ковылкино, не имеющего постоянного места работы, в ходе личного досмотра которого был обнаружен прозрачный полимерный пакет с наркотиками массой 1,59 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенные вещества для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Ковылкино.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф