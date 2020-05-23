В Мордовии сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Технический контроль»

На территории Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Технический контроль».

В ходе проведения указанного мероприятия стражи порядка осуществляли контроль за выполнением водителями требований ПДД, технических норм и иных нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения к конструкции и техническому состоянию транспортных средств.

Было проверено 1862 транспортных средства. Стражи порядка выявили 150 нарушений. За управление с неисправной тормозной системой было задержано и помещено на специализированную стоянку 2 транспортных средства. Также было выявлено 8 фактов, касающихся внесения изменений в конструкцию автомобиля без разрешения ГИБДД. Кроме того, был составлен 31 материал для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридических или должностных лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сразу несколько нарушений выявили сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский». Житель указанного района управлял личной машиной, грубо нарушая ПДД. Остаточная глубина рисунка протектора на колёсах данного автомобиля составляла 0,1 мм, также с помощью люфтметра в транспортном средстве была выявлена неисправность рулевого управления. Ещё одного автовладельца сотрудники ГИБДД в Ичалковском районе привлекли к ответственности за внесение в конструкцию машины изменений, которые не были предусмотрены заводом-изготовителем.

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Источник: 13.мвд.рф