В Саранске горела баня

В Саранске произошло возгорание бани.

Происшествие произошло вечером 22 мая на территории Октябрьского района города. Возле дома №16, расположенного по адресу – улица Горького, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 1 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru