Жительница Рузаевки пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении 19-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что летом 2018 года жительница Рузаевки создала в одной из популярных социальных сетей аккаунт под вымышленным именем. На данной странице девушка размещала скачанные с других сайтов фотографии обуви и одежды. Себя обвиняемая представила в качестве продавца, сотрудничающего с одним из крупнейших торговых центров Москвы. Девушка разместила на странице информацию о том, что она при условии получения предоплаты может прислать любому желающему товар из каталога, опубликованного в её аккаунте. Получая деньги от клиентов, девушка блокировала последних. Никакие товары жительница Рузаевки не отправляла.

Жертвами обвиняемой стали семь человек, которые проживают в разных городах России. Общая сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении жительницы Рузаевки в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф