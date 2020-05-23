В Ичалковском районе сгорела баня

В Ичалковском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Вечером 22 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Лобаски. Возле дома №36, расположенного по адресу – улица Яушева, загорелась баня. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru