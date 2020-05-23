В Саранске заключили под стражу уроженку Нижнего Новгорода, подозреваемую в мошенничестве

В Саранске была заключена под стражу 28-летняя уроженка Нижнего Новгорода, которая подозревается в мошенничестве.

В январе нынешнего года две жительницы Саранска 30- и 31-летнего возраста на одном из сайтов обнаружили объявление о предоставлении различных магических услуг, оказываемых некой ясновидящей. Женщина связались с гражданкой, решающей житейские проблемы на так называемом метафизическом уровне. Горожанки несколько раз приходили на сеансы в одну из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Кириллова. Ясновидящая похитила у одной из жительниц Саранска 40,9 тыс. рублей. Вторая горожанка лишилась денежных средств и ювелирных изделий на общую сумму 83,2 тыс. рублей. После этого ясновидящая скрылась.

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили личность мошенницы, ею оказалась 28-летняя уроженка Нижнего Новгорода. В марте гражданка была объявлена в розыск. Несколько дней назад девушка была задержана в Нижнем Новгороде и доставлена в Мордовию. Гражданка признала свою вину. Девушка была привлечена к уголовной ответственности. В отношении уроженки Нижнего Новгорода была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф