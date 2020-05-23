Мэр Саранска оценил ход благоустройства городских территорий

На днях глава администрации Саранска Пётр Тултаев оценил ход благоустройства городских территорий.

Градоначальник проверил, как идут работы на участках дорог, которые ремонтируются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году по указанной программе в Саранске отремонтируют 22 участка общей протяженностью 13,5 км.

В настоящее время активно ведутся работы на улице Евсевьева на участке от ул. Транспортной до ул. Ульянова. На днях подрядчик заасфальтировал одну сторону проезжей части.

Пётр Тултаев поручил провести ямочный ремонт в районе остановки общественного транспорта «Евсевьева».

Работы по ремонту дорог в рамках упомянутой программы в настоящее время также ведутся на улицах Севастопольской, Лазо, Щорса, М. Расковой, Попова.

Осматривая городские территории, Пётр Тултаев отметил, что нужно максимально использовать каждый погожий день, чтобы провести ямочный ремонт на всех участках, где он запланирован. В настоящее время завершается ямочный ремонт Лямбирского шоссе на перекрестке с ул. Строительной, активно работы ведутся по ул. Б. Хмельницкого от ул. Ботевградской до ул. Серова, на улице Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской. Градоначальник дал поручение провести ремонт заезда между домами №58 и №60 по ул. Коммунистической.

В скором времени подрядная организация ООО «МАПО-Транс» начнет ямочный ремонт дорожного полотна на улице Пролетарской и проспекте 50 лет Октября.

Мэр также оценил ход работ по покосу травы. Вдоль основных автомагистралей данные работы уже практически завершены. Градоначальник поручил сосредоточить силы муниципальных предприятий на менее оживленных улицах.

Пётр Тултаев, общаясь с руководителями муниципальных предприятий, заявил, что рабочий день следует начинать с утренних выездных совещаний по дорожным работам, а заканчивать вечером, обсуждая объемы выполненных работ.

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Источник: adm-saransk.ru