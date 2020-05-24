В Ичалковском районе в результате пожара погибли два человека

В Ичалковском районе произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Происшествие произошло в ночь на 24 мая на территории населенного пункта Вечкусы. На улице Краснослободской загорелся жилой дом №6.

В момент возгорания в постройке находились пожилые супруги, а также их дочь. Изначально все жильцы дома вышли на улицу. Спустя некоторое время супруги решили зайти в постройку, чтобы забрать документы. Вернуться обратно пенсионерам не удалось. Трупы погибших во время ликвидации возгорания обнаружили пожарные.

Огонь уничтожил дом на площади 206 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru