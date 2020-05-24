В Рузаевке горела баня

В Рузаевке произошло возгорание бани.

Ранним утром 24 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 1-я Инсарская. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит баня. Пламя повредило строение на площади 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru