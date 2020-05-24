В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Щорса

В Саранске на протяжении нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств по улице Щорса.

В период с 09:00 25 мая до 21:00 27 мая будет ограничено движение транспортных средств на участке указанной улицы, пролегающем от улицы О. Кошевого до улицы Гагарина.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по восстановлению дорожного полотна.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru