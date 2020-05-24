В Саранске полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже металлического забора

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже металлического забора.

Недавно 60-летний директор одного из предприятий Саранска сообщил полицейским о том, что с территории организации был похищен металлический забор.

По подозрению в совершении указанного преступления стражи порядка задержали двух ранее судимых мужчин 36- и 40-летнего возраста. Выяснилось, что подозреваемые в дневное время спили забор с помощью специального инструмента. Украденное мужчины сдали в пункт приема металла, получив за это 3 тыс. рублей. Деньги были потрачены на покупку спиртного.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф