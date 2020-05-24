В Саранске произошел пожар на предприятии

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание на предприятии.

Происшествие произошло утром 23 мая по адресу – Александровское шоссе. Огонь вспыхнул в цеху №3, принадлежащем ООО «ВКМ-Сталь». Огонь повредил пароизоляцию на фасадной части кровли на площади 2 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru